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證監會已在市場失當行為審裁處對富士高實業(00927)展開研訊程序，指其沒有在合理地切實可行的範圍內，盡快披露有關停止為一個主要客戶生產音響耳機的內幕消息。

證監會亦因為富士高主席、行政總裁及執行董事楊志雄及首席財務總監、公司秘書及執行董事周麗鳳的罔顧後果或疏忽行為，導致富士高涉嫌違反法定企業披露制度下的規定，而在審裁處展開對他們的研訊程序。證監會亦指兩人沒有採取一切合理措施，以確保設有妥善的預防措施，防止上述涉嫌違反制度的行為。

證監會發現，富士高的一家附屬公司於2014年4月12日獲其主要客戶告知，一款為該客戶製造的音響耳機將會停產。該款音響耳機停產一事乃關乎富士高的具體消息，於關鍵時間屬股價敏感資料且並非普遍為慣常買賣富士高股份的人士所知。有關消息如為該等投資者所知，則有可能會對富士高的股價造成重大影響。

證監會進一步指，兩人在關鍵時間身為富士高的高級管理層，於2014年4月12日及16日或前後知悉該款音響耳機停產一事，惟他們未有採取行動令富士高董事會在合理地切實可行的範圍內盡快向公眾披露該內幕消息，而富士高直至2014年6月6日才就該款音響耳機停產一事發出公告，即延遲超過7個星期才向公眾披露有關事宜。