香港財經

財經及庫務局前局長、香港科技大學兼任教授陳家強接受團結香港基金訪問時表示，年輕畢業生的就業市場與20年前不同，過去最吃香的行業，現在聘請的員工少了。目前香港需要發展創科，但這10、20年並沒有為創科創造一個環境，是因為人才和土地的制約。

他續稱，在政府工作10年，初時覺得土地並沒有很大的問題，因為大家知道香港土地貴，經過2003年沙士後，大家比較安於現狀，市場發展算是平穩。但過去10年的經濟活動不斷增加，來港開設公司的人愈來愈多，包括國際、內地公司，開始看到土地供應不足。

陳家強指出，過去10年，鄰近地方如深圳、上海、北京等，土地供應較香港高出很多倍，新加坡便是一個最好的例子，為解決長遠的土地問題，在填海、平整土地上花很多功夫，香港的制約就是沒有長遠供應。究其原因是，維多利亞港不能填海，最容易得到經濟價值最多的地方，不能填海沒有辦法，這是香港社會的共識。

他又稱，雖然維港以外可以填海，但事實上，香港填海造地的步伐慢了很多，令現在的商業樓宇位置分散於西九、東九及中環區，相比新加坡有一整個濱海灣(Marina Bay)，是完全不同的規劃。香港最大的問題是20年來，縱然知道造地有多困難，但沒有強烈的意志克服，而且社會的討論一直是，「總之不要碰到我旁邊的地方Not in my neighborhood，要在面前的郊野公園起樓，我喜歡行山的，不要阻擋我的風景」。

填海方面，陳家強稱，亦有很多顧慮，要考慮環保等因素。發展農地的話，政府與發展商傾談時，會被說成官商勾結及利益輸送，這樣的社會便無法做事的，所以必須要有一個完整計劃，包括要增加多少樓宇及土地來源，採用填海、郊野公園，抑或是改劃農地等方法，明白政治上有困難，但這方面大家亦要作出選擇。