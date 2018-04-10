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今日 11:15 時事脈搏 香港財經

陳茂波:創科助傳統行業創富 為年輕人引機會

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財政司司長陳茂波在一個論壇上表示，創新科技將成為環球經濟增長的重要動力之一，香港已透過上市制度改革，吸引新興及創新企業來港上市。

陳茂波指，香港的初創發展在全球位居前列，初創數目在過去一年增加16%，升至2300家，初創職位亦增加21%至6300個。

他表示，今年已準備再投放500億元在創新科技和智慧城市發展，用作支援初創及建立數碼科技的生態系統。

陳茂波又指，創新科技並非單一產業，同時亦有助傳統行業創造財富，並為年輕人帶來機會，冀香港將來能吸引更多國際研究機構和人才進駐。

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