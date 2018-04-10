香港財經 時事脈搏

港鐵(00066)主席馬時亨表示，港鐵資本雄厚，財政方面也非常保守，並無需要政府再注資。

馬時亨出席電台節目時指出，港鐵去年花費在維修和資本的支出，即是換車和更換訊號系統的開支超過80億元，隨着系統老化，有關開支肯定會增長，但不認為港鐵有需要調整目前約兩至三成的負債比率。

馬時亨說，從股東角度來看，當然希望公司多派息，但財政穩健亦十分重要，強調港鐵是一間較保守的公司，但保守亦代表穩健，可以令股東放心。他又稱，明白市民希望票價愈平愈好，但倘若無利潤，服務水平就難以維持在現水平。

對於港鐵服務水平，馬時亨相信，近年不少市民批評港鐵的服務，這與近年社交媒體及傳媒加強監察有關。但他認為，這些批評並不公道，稱港鐵被指服務水平低，是一個感覺，加上「凡事講政治」，因此議員會作出批評，令市民感覺港鐵服務差，但事實港鐵準繩率高達99.9%。

馬時亨強調，相較10年前，港鐵現時的服務已有改善，其中列車延誤多過5分鐘的比率，由10年前的0.13%降至現時的0.1%。他笑言，要將港鐵乘客送到紐約和倫敦居住一個星期，他們才體會到的港鐵的服務質素好。

談及高鐵偏離路軌事件，馬時亨表示，一直有同政府溝通，希望能夠很快作出初步結論。而政府審視報告後，港鐵建議在政府相關部門滿意後，盡快批准再進行試運。