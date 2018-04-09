訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:52 中國財經 香港財經 時事脈搏

梁錦松:思考運用一國兩制應對貿易戰

放大圖片

在海南博鰲亞洲論壇的粵港澳大灣區論壇上，南豐集團行政總裁、前財政司司長梁錦松表示，貿易戰沒有贏家，如果最終爆發貿易戰，可以思考如果運用「一國兩制」應對，包括國際上的清算使用香港市場。

他又說，隨着粵港澳大灣區發展，會積累人才及市場優勢，屆時可以靠自身內在的動力，加上國家發展，貿易戰的影響可能沒有以前嚴重。

出席同一論壇的中國深圳綜合開發研究院院長樊綱指，貿易戰對亞洲很多國家和經濟體都會有很大影響，中國出口到美國的貨品，很多都是經香港轉口，如果爆發貿易戰肯定受很大的影響。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。