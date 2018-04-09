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在海南博鰲亞洲論壇的粵港澳大灣區論壇上，南豐集團行政總裁、前財政司司長梁錦松表示，貿易戰沒有贏家，如果最終爆發貿易戰，可以思考如果運用「一國兩制」應對，包括國際上的清算使用香港市場。

他又說，隨着粵港澳大灣區發展，會積累人才及市場優勢，屆時可以靠自身內在的動力，加上國家發展，貿易戰的影響可能沒有以前嚴重。

出席同一論壇的中國深圳綜合開發研究院院長樊綱指，貿易戰對亞洲很多國家和經濟體都會有很大影響，中國出口到美國的貨品，很多都是經香港轉口，如果爆發貿易戰肯定受很大的影響。