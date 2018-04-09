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騰訊旗下網上醫療公司微醫首席戰略官陳弘哲對《中國經營報》透露，微醫今年底赴港分拆上市，估值超過50億美元(約390億港元)。

陳弘哲指出，集團目前5億美元(約39億港元)的上市前融資進行得相當順利，若不出差錯，將於2018年底赴港上市。

微醫計劃分拆上市，內部現有的板塊包括微醫雲、微醫療、微醫藥、微醫險四個業務。

數據顯示，微醫在2017年底已連接全國30個省份，合共2700多家醫院，平台上線醫生超過22萬名，用戶總數超1.1億戶。截至2018年1月，微醫通累計簽約訂單量超過120萬。