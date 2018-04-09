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滙豐在廣東和香港，設立服務創新科技企業的工商金融業務團隊，滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，隨着粵港澳大灣區建設的推進，創新不僅是珠三角經濟發展的重要驅動力，也成為了粵港合作的重要主題。

他指出，「深港科技創新特別合作區」、「廣深科技創新走廊」等專案的實施，將聯通區內主要科技創新中心及高端製造業基地，為粵港兩地在創業孵化、創新成果轉化，及金融科技等領域開展深度合作奠定基礎。

趙民忠認為，在香港和廣東同時設立科技創新業務團隊，能讓滙豐在大灣區國際科技創新中心的建設中把握先機，服務兩地客戶。