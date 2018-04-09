港股直擊 香港財經 即巿股評

美股上周五急跌後，美國總統特朗普於Twitter帖文回應中美貿易戰憂慮，指出無論中美貿易紛爭如何發展，與中國國家主席習近平都仍然是好朋友關係，希望中美兩國前途光明。亞太股市今早靠穩，恒指亦一度重上三萬點關。

恒指高開259點，報30104點，重上三萬點水平，開市後曾升288點，高見30133，之後升幅收窄，一度僅升64點，低見29909，最新報29998，升153點。

國企指數高開114點，報12081，之後一度倒跌，最新報12000點，升32點。

內地股市假後復市，早段偏軟，上證指數報3112，跌18點或0.59%：深成指跌0.9%。

騰訊(00700)今早曾升1.4%，高見411.6元，最新僅升0.2%，報406.8元。

滙控(00005)跑贏，現升1.2%，報73.9元。

中資金融股高開後回吐，平保(02318)高開0.9%，現升0.3%，報79.8元；建行(00939)高開1.6%，報8.06元，最新僅升1仙，報7.94元。

吉利(00175)3月總銷量按年增長三成九，按月增長一成，股價今早曾升逾3%，最新升1.8%，報22.7元。

個股方面，俄鋁(00486)急跌近三成八。美國財政部宣布將對38個俄羅斯個人、官員、公司和國企實施制裁，當中包括俄鋁、其主要股東En+及俄鋁總裁Oleg Deripaska。