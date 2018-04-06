香港財經

美國總統特朗普公布下令美國貿易代表(USTR)研究，依據「301條款」額外對價值1000億美元(7800億港元)徵收關稅的建議，以報復中國。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，會繼續留意有關措施對本港的影響。

邱騰華在一個電台節目指出，香港作為中美貨物轉口港及國際金融中心，中美兩國之間的罵戰，對香港或多或少有影響，尤其電子產品方面影響較大，但「301條款」不涉及香港，本港並非今次美國的直接制裁對象，亦無直接參與的位置，因此香港政府未能主動提出交涉。

他表示，已透過駐華盛頓經濟貿易辦事處，與美國政商界聯絡，了解及評估美方措施對本港的影響。而特區政府、駐美代表及商會，一定會密切掌握情況，制訂反應政策。

對於美國早前提出計劃對1300項中國貨品加徵關稅，涉及價值500億美元(3900億港元)，邱騰華指，有關貨品清單中，主要針對原部件及機械器材，例如數據處理器部件、攝影器材及錄影設備等，當中經香港轉口至美國的貨品，涉及600億元貨值，局方正研究有多少貨品涉及本港商界直接投資，但初步相信對本港的影響並非想像中大。

不過，邱騰華指出，1300項貨品種類零散，好處是不會令單一產品的製作成本大幅提高，但壞處是涉及範圍廣闊。

他又說，中美雙方都已經在世貿組織提出解決爭端機制，稱任何貿易戰都不會有贏家，最終只會令雙方消費者受害。

中國周三在特朗普宣布向價值500億美元的中國入口貨徵收關稅後不足11小時，也宣布向價值500億美元美國入口貨徵收最多25%關稅。