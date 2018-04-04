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今日 11:34 香港財經

港滙徘徊7.849 港元一個月拆息三連跌

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港滙續軟，在7.849附近爭持；港元拆息則普遍回落。

截至本港早上11時27分，港滙報7.8489，低見7.8491。

財資市場公會資料顯示，與供樓按息相關的1個月香港銀行同業拆息(HIBOR)降至0.9332厘，連跌三個交易日；隔夜息亦跌至0.2211厘。

1星期及2星期拆息分別報0.3973厘及0.6211厘。3個月息則升至1.2151厘。

長息則上升，半年期報1.55厘；1年期報2.0079厘。

截至本港上午11時29分，港滙報7.8478。

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