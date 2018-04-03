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政府提出增加土地供應方案，包括在葵青貨櫃碼頭上蓋起樓。香港規劃師學會前會長譚小瑩認為，可先在9號碼頭開始建屋，事關其道路配套較理想，碼頭背後亦較少其他需搬遷的建築物。

營運9號碼頭的和記港口集團有限公司集團工程總監李以康則表示，若將葵青貨櫃碼頭中設備最先進的9號碼頭用作建屋，他個人感可惜。他在研討會上表示，可考慮從9號貨櫃碼頭的一處堆放貨櫃的地皮開始建設，該地佔地6至7萬平方米，遠離貨櫃碼頭的作業中心，亦較接近接駁貨櫃碼頭的道路。他認為，改建應分階段進行，每階段最多佔用該公司旗下碼頭的5%至10%範圍，才不致影響碼頭日常營運。

李以康強調，和記港口公司內部並未討論相關計劃，他以個人身份發言，據他所知，政府亦未有與碼頭營運商討論在碼頭建屋的概念計劃。他認為建屋計劃最重要是政府牽頭，令各持份者有共識，以及制訂整體規劃，包括說明加設上蓋時打樁的確實位置、地下原本鋪設的水、電、電訊管道如何重新布置等，原則是不會阻礙碼頭營運。

許李嚴建築師事務有限公司主持嚴迅奇展示在6、7號碼頭建屋的設計圖，佔地63萬平方米，環海三方興建工作室，作空氣污染、嘈音的屏障，內園可建面積49.4萬平方米，若七成作住宅、三成作非住宅用途，連同觀景廊、樓宇間的休憩地方，可容納相當於2個太古城、共4.1萬戶人口，每個單位平均45平方米。嚴迅奇稱，由此推算，全個貨櫃碼頭可容納逾20萬個住宅單位。