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鷹君(00041)羅氏家族創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君(羅老太)要求撤換家族信託管理人滙豐案，今早於高等法院進行第二次審前覆核，羅老太再度現身法庭聽審，羅家六子羅啟瑞亦帶同一對子女到庭。

羅啟瑞於上月5日，承諾若所有兄弟姊妹願意一同簽署具法律約束力的協議，同意完成羅老太的願望，則不會收取他現時應得財產的任何額外分配；至今一個月過去，羅啟瑞稱無收到任何回覆，感到十分失望，認為已足以證明自己沒有爭產的意欲，亦不會再延長協議期限。

案件編號：HCA3246/2016