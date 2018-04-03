香港財經

德勤中國預計，今年本港將會有150隻至160隻新股，集資1600億至1900億元，其中至少會有5隻與醫療保健、互聯網金融和科技板塊相關的超大型新經濟概念新股。

德勤中國全國上市業務組聯席領導合夥人歐振興表示，雖然一些獨角獸企業可能計劃來港上市，但中國政府推出的A股上市或CDR(中國預託證券)發行計劃肯定吸引一些已於美國上市的著名發行人、來自七大相關板塊的國內新經濟公司關注，考慮到生物科技企業的集資規模不大可能為超大型，同股不同權公司數量有限，因此維持今年香港新股市場預測不變。

德勤稱，今年首季，在全球新股集資額排行中，上海和香港的證券交易所的新股集資額分別落後於紐約、法蘭克福及納斯達克，後三大證券交易所均有多隻超大型新股上市。

德勤預計，全球投資者將更關注中國和香港的新股市場，因兩地各自的上市規則或於下半年正式落實後，迎來包括一些著名的獨角獸企業的新經濟公司上市。與此同時，美國稅改及加息措施持續令到資金流入美國，而不斷升級的中美貿易事件，以及正進行中的脫歐談判，或會影響對全球資本市場的投資情緒。

今年首季，香港交易所錄得64隻新股上市，總集資額244億元，按年分別上升64%和84%。滬深兩市首季共完成37隻新股發行，合共集資407億元人民幣，兩者按年分別減少72%及42%。