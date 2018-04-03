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今日 10:19 港股直擊 香港財經 即巿股評

恒指突挫335點 騰訊跌至400元邊

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隔晚美股顯著下挫，市場憂慮中美貿易戰升級，道指收市跌458點或1.9%，報23644點。港股復活節假期後復市，恒指見逾一個半月低位。

恒指低開165點，報29927，開市後跌幅收窄，恒指曾僅跌82點，高見30010；之後跌勢復轉急，恒指曾跌335點，報29757，最新跌283點，報29809。

國企指數跌75點，報11922。

中美貿易戰拖累，上證指數現報3127，跌35點或1.13%。

騰訊(00700)開報404.6元，跌穿之前南非大股東Naspers減持騰訊的405元配股價，反彈至408.8元後沽壓驟增，曾跌2.2%，低見400.6元，最新跌403元，跌1.6%。

平保(02318)跌2.1%，報78.1元。

滙控(00005)見近九個月低位，最新跌1.1%，報73.15元。

中行(03988)上周五收市後公布業績，今早高開1.4%，惟最新倒跌0.7%；中銀香港(02388)跌逾4%。

廣汽集團(02238)去年多賺七成半，兼十送四紅股，股價今早一度升逾半成，暫為最大升幅國指成分股。

毛記葵涌(01716)上周四即上市第二日股價暴跌四成半，今早仍未止瀉，一度跌14.4%，低見2.98元，創上市新低，最新跌10%，報3.13元。

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