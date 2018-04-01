香港財經 國際財經

財政司司長陳茂波在網誌表示，對今年本港經濟審慎樂觀，預期全年可達到預測的3%至4%增長。不過，仍要注意外圍環境急速變化為香港經濟帶來的影響。隨着近日美國宣布將會對中國的進口及投資推出限制措施，這方面風險明顯增加。反觀國家的「一帶一路」倡議卻正正是反保護主義、推動全球經濟融合的重要策略，因此，香港必需積極參與，開拓新市場，並把握當中龐大的機遇。

他指出，內地及美國均是香港主要的貿易夥伴，例如貨物貿易方面，來自內地經香港轉口往美國的出口總值在2017年約為2800億港元，佔香港整體貨物出口約7%。離岸貿易方面，以美國為目的地的轉手商貿活動的毛利在2016年有接近900億港元，佔相關活動的整體毛利超過三成。中美之間的貿易摩擦難免會打擊相關的經貿活動，並可能對香港整體經濟有一定的負面影響。

從目前美國已公布的措施來看，有關太陽能電池、洗衣機及部分鋼鋁產品佔2017年香港對美國的出口不足0.2%，相信對香港整體經濟影響相對輕微。但當局會密切注視即將公布在第301條款調查下須加徵關稅的進口貨物清單，以及中美雙方的協商進程，以評估形勢和事態發展。

陳茂波表示，保護主義情緒在西方升溫是一個趨勢，會持續威脅環球經濟，也衝擊到多邊國家的貿易關係及國際秩序。

此外，美國的加息步伐或會較市場預期快，香港亦遲早追隨加息，而其他主要央行也可能會逐步撤回貨幣刺激措施，種種舉措均可能進一步加劇金融市場波動，連帶影響資產價格和經濟氣氛。