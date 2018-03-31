香港財經

中銀香港(02388)今晚11時起至明日下午3時進行系統升級，期間所有自助銀行服務將暫停服務，包括自動櫃員機、存鈔機、存支票機、打簿機及至專客服；此外，使用提款卡及中銀信用卡於本地及海外的自動櫃員機提款、查詢賬戶結餘、轉賬、繳費，以及EPS、銀聯扣賬消費等服務亦暫停。

至於 網上銀行、電話銀行、手機銀行、流動應用程式、 微信官號及中銀香港網頁同樣暫停服務。期間，中銀香港將安排指定分行於明日上午9時開始，為持提款卡或信用卡客戶提供急需提現服務。