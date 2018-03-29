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今日 15:30 香港財經

6強積金保薦人成立退休積金計劃協會

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本港6家強積金計劃保薦人成立「退休積金計劃協會」，成立的主要目標是向各持份者提高強積金業務運作的透明度，以增加他們對強積金制度及服務供應商的信任。

協會聘任黃廣明為行政總裁，他在2016年底退休前，曾任職醫管局公積金計劃執行總監，他亦於2000年至2007年期間，曾任積金局司庫。

協會6名牽頭會員及代表董事，包括友邦保險劉家怡、富達基金(香港)陸劍平、滙豐銀行葉士奇、宏利人壽保險(國際)吳智珊、信安信託(亞洲)費德賢，以及永明金融陸季嬋。

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