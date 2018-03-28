香港財經

金融管理局發表新一份季報，提到本港住宅物業市場去年成交中，經歷短暫放緩後回升。隨着經濟狀況及市場情緒改善，住宅每月平均成交量於2017年最後一季已逐漸回復至接近5月份第八輪審慎監管措施實施前的水平。

季報指出，樓價升勢經過5個月的放緩後，自第四季起有所加快，而升勢亦一直延續至今年首兩個月。2017年全年計，樓價上升14.8%。

隨着樓價上升，置業負擔能力進一步趨緊。樓價與收入比率由2016年第四季15.9，上升至2017年第四季16.4，高於1997年的高峰值14.6。收入槓桿比率亦升至74.1%，遠高於約50%的長期平均值。

金管局指出，住宅物業市場前景仍不明朗。短期而言，當前香港經濟環境良好、市場預期房屋短缺的狀況仍然持續、按揭息率仍然低企，加上可從其他融資渠道獲取置業所需資金，均可能會繼續支持住宅物業的需求，但市場情緒或會受到近期環球金融市場的波動所影響。

長遠而言，樓市仍繼續面臨一些阻力，特別是隨着美國貨幣政策正常化進程持續，本地按揭利率最終會趨升。倘若因環球金融市場的波動性加劇，大量資金從香港外流，本地利率的上升速度則有可能加快。此外，在政府竭力增加土地及房屋供應的情況下，房屋供求缺口或會逐步收窄，長遠有望緩解樓價上漲的壓力。

季報又提到，家庭債務於2017年下半年增長6.5%，而上半年的增幅則為5.0%。在家庭債務中，私人貸款增長進一步加快，下半年增幅達12.4%，強勁增長主要受以金融資產作抵押的私人銀行，和財富管理客戶的借貸所帶動。

雖然住宅成交量有所增加，但新批按揭的按揭成數下跌，住宅按揭貸款增速於下半年輕微下滑至3.8%。整體而言，家庭負債佔本地生產總值的比率由2017年第二季的68.2%上升至第四季的70.2%。