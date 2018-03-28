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今日 12:06 香港財經 時事脈搏

林鄭:租金管制令出租單位減少

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行政長官林鄭月娥到立法會回應議員質詢，有議員要求考慮設立租金管制，她表示，任何政策須審慎考慮帶來的後遺。

她認為，若推出租管，可出租的住屋單位會減少，因此保持可租單位的數量是考慮的因素之一。她重申，本港房屋問題是重中之重，會研究所有紓緩市民壓力的措施。

新民主同盟議員范國威要求政府將本年度一半財政盈餘作長遠規劃，而餘下一半應向市民派發，每人8000元至1萬元。林鄭月娥表示，財政司司長陳茂波已將盈餘分配好，包括用於投資未來，強調政府不會囤積資源，但須考慮本港長遠發展的需要，包括教育及醫療等。

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