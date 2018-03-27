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四隻新股明日掛牌，其中「超購王」《100毛》及毛記電視母公司毛記葵涌(01716)暗盤飆逾5倍，一手勁賺過萬。

據耀才暗盤交易中心顯示，毛記葵涌暗盤曾高見8.1元，較招股價1.2元，升5.75倍；收市報8.07元，升5.73倍或6.87元，一手2000股，不計手續費賺1.374萬元。

輝立交易所則顯示，毛記暗盤曾高見8.18元，升5.82倍；收市報以8.1元，升5.75倍或6.9元，一手賺1.38萬元。

毛記葵涌公開發售錄得超額認購約6288倍，成為史上超購王，一手2000股，中籤率僅0.8%，認購1000手方穩獲一手。配售部分亦獲大幅超額認購。

另一隻同樣在主板上市的江蘇創新(02116)表現則靠穩，耀才暗盤交易中心顯示，暗盤收報1.32元，較招股價1.25元，升5.6%或0.07元。每手2000股，不計手續費賺140元。

至於兩隻創業板上市新股，其中本港印刷服務商環球印館(08448)表現亮麗，暗盤收報0.395元，較招股價0.23元，升71.74%或0.165元，每手2萬股，不計手續費賺3300元。

數碼媒體公司源想集團(08401)暗盤以1.19元收市，較招股價1.05元，升13.33%或0.14元，一手2000股，不計手續費賺280元。