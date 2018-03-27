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瑞聲科技(02018)董事總經理莫祖權今午在業績會上稱，全球對高科技產品長遠仍有需求，中美貿易關稅問題只是短暫，並且應能解決，暫時未見相關問題會影響瑞聲業績。他又表示，今年銷售目標維持不變，預期較2017年時增幅不低於25%，當中去年開始出貨的光學產品，估計佔收入比例會提高。

莫祖權指出，聲學業務的毛利率雖下跌，但仍是可接受範圍內，而過去已做好包括自動化生產線等方面的準備，故預期今年毛利未見會出現不可預示的問題，而聲學業務毛利率跌，亦非成為往後趨勢。至於光學業務產能由每月生產1000萬件，至今已提高至2000萬件，已有計劃擴張產能，目標毛利率水平有望在40%以上。

5G通訊技術料今明兩年開始加強試驗，而瑞聲亦早已部署無線射頻天線，並有長遠產品路線圖。莫祖權指出，今年將有1、2個項目，關於5G天線產品的試驗，而瑞聲所研發產品，亦非單純用在手機上，料日後5G天線產品可望帶動毛利率。

對於中國政府希望海外上市的中資科技公司回歸A股，或利用CDR(中國預託證券)形式上市。莫祖權稱，CDR未有細節出台，應該要小心考慮，而公司在資本市場內每個動作，亦要為股東考慮。他表明派息會維持紀律，而去年全年派息比率40%，被問到會否回購股票時，他認為這動作不一定帶來最好結果。