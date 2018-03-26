訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 19:08 香港財經

陳茂波:港經濟發展與國家藍圖策略緊密交織

放大圖片

財政司司長陳茂波表示，香港經濟的發展，始終與國家藍圖和策略緊密交織。

陳茂波接受新華社訪問時表示，香港在國家改革開放的每個階段，都扮演着獨特角色，既從中助力，也趁勢轉型。未來在國家繼續深化改革開放、不斷壯大的過程中，香港的角色也不會淡化。

他認為，香港既擁有國際競爭對手不可及的國家政策支持和人脈聯繫，也擁有內地城市不可比擬的國際化、法制和人文優勢，所以「一國兩制」是保持香港繁榮穩定的基石。

陳茂波又表示，國家發展進入了新時代，經濟由高速增長轉向高質量發展，加上世界經濟復甦回暖，為香港創造了極為有利的外在環境，只要善於把握機遇，香港一定可以乘勢起飛。他認為，香港在中長期為經濟開拓空間，應鎖定「一帶一路」、粵港澳大灣區、便利營商三個關鍵。

對於最新一份《財政預算案》，他指出，《預算案》不是一組組冰冷的數字，它是政府價值觀的體現。政府必須目光遠大，積極創建發展和環境的容量，才能不斷提升香港的競爭力。他又提到，五年之中他的工作有三大目標，包括發展經濟和改善民生、投資未來以令香港更加宜居宜業，以及建設關愛共享的社會。

陳茂波稱，希望政府通過不斷突破發展障礙，可以讓市民在高收入狀況下擁有高質量生活，讓社會氛圍更樂觀和朝氣蓬勃。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。