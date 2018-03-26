香港財經

財政司司長陳茂波表示，香港經濟的發展，始終與國家藍圖和策略緊密交織。

陳茂波接受新華社訪問時表示，香港在國家改革開放的每個階段，都扮演着獨特角色，既從中助力，也趁勢轉型。未來在國家繼續深化改革開放、不斷壯大的過程中，香港的角色也不會淡化。

他認為，香港既擁有國際競爭對手不可及的國家政策支持和人脈聯繫，也擁有內地城市不可比擬的國際化、法制和人文優勢，所以「一國兩制」是保持香港繁榮穩定的基石。

陳茂波又表示，國家發展進入了新時代，經濟由高速增長轉向高質量發展，加上世界經濟復甦回暖，為香港創造了極為有利的外在環境，只要善於把握機遇，香港一定可以乘勢起飛。他認為，香港在中長期為經濟開拓空間，應鎖定「一帶一路」、粵港澳大灣區、便利營商三個關鍵。

對於最新一份《財政預算案》，他指出，《預算案》不是一組組冰冷的數字，它是政府價值觀的體現。政府必須目光遠大，積極創建發展和環境的容量，才能不斷提升香港的競爭力。他又提到，五年之中他的工作有三大目標，包括發展經濟和改善民生、投資未來以令香港更加宜居宜業，以及建設關愛共享的社會。

陳茂波稱，希望政府通過不斷突破發展障礙，可以讓市民在高收入狀況下擁有高質量生活，讓社會氛圍更樂觀和朝氣蓬勃。