香港財經

已宣布退休的長和系主席李嘉誠接受內地《財新周刊》訪問時，被要求對長子兼接捧人李澤鉅評分，李嘉誠表示，李澤鉅已年過半百，對他指指點點並不公平，作為父親，給孩子留空間是珍貴禮物，讓他們有更多選擇，發展意向領域，做自己的投資決定。

李嘉誠說，「若要人似我，除非兩個我」，他對自己也不會給滿分，莫說是給孩子打滿分。但他點評，李澤鉅實在肯幹、非常用功，相信現有股東應該喜歡他，他一手打造長江基建，是一家成功的國際化基建公司，形容他做人規矩，是最好的丈夫和父親。至於幼子李澤楷做事則非常勤力，每天都在不停的工作，他和外界想像的不一樣，但同樣走向成功。

他認為，現在的安排對兩人來說，大部分沒有抵觸。以他們兩人在社會及事業上的多年經驗，有信心他們會做得很好。

被問到如何看待和實踐財富傳承，李嘉誠直言，「富不過三代」這話已不合時宜，這世代因有資產管理和創富專業的出現，財富承傳有很多選擇，加上代代受教育，財富可傳遞至很多代。現時社會要當好「富者」對社會有貢獻，如涉及商業，當然會有風險問題，成功與否，則視乎個人如何處理。

對於中港樓市，李嘉誠表示，房產業都被負面化，但其實這是衣食住行之基本需求，有恒產者有恒心。在香港，政府是最大地主，他一直支持加建公共房屋，因這才可滿足政府利用房產業作主收入同時，也可滿足老百姓要有安樂窩的需求。

他重申，能力可負擔的，可選擇自己的房屋，不能負擔的，政府也要提供舒適居所，不要以為公共房屋會影響房地產市場。

談及「走資論」，李嘉誠表示，把房地產正常賣買，扭曲大發無根之言，總說他撤資，沒有興趣細究背後原因是什麼，有謂「譽之所至，謗亦隨之」，強調他有自己做人的原則。

被問到下一波的產業布局及投資有何看法，李嘉誠認為，在巨大的科技渦流中，各個國家，特別是中國，都要考慮設立「未來辦」，探討未來需要什麼，重新釐定政府政策，設計未來。他亦提到，自己一直擁抱科技，除了合成生物學，也關注優質老齡(Optimal Aging)的項目，自己作為高齡人士，很明白快樂及尊嚴的重要性。

對於有指香港錯過了自身轉型與產業升級的黃金時期，他指出，香港是個特殊地方，政府是最大地主，從政府收入比重就看到政府自身對地產和金融的依賴性，因而選擇光譜幅度不大，若要投資未來，令收入比重會出現改變，對政府來說或有風險；一旦決心不夠，就抓不住着力點，不責實效。

他強調，面對未來，一直建議一定要決心找到「雙元」(Ambidexterity)戰略，在傳統產業迅速無縫植入創新科技，新舊合璧，兼具利與變，如左右兩手同時運行自如。