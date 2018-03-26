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康宏(01019)股東爭拗終致對簿公堂。事緣去年增持康宏至逾29%的郭曉群，要求罷免原董事，但郭於去年12月底的特別股東大會的票數，被代表康宏最大股東的富邦金控蔡家的康宏主席陳志宏裁定無效。

郭曉群隨即入稟要求推翻上述決定，又控告康宏公開指其購股來歷不明是誹謗。康宏集團總裁吳榮輝今午稱，不便評論官司，但金融業公司捲入訴訟並非好事，他會盡力避免。被問到有否向郭曉群傳遞有意和解，吳榮輝並無正面回應，僅稱「我們有很多朋友」，至於富邦蔡家會否增持康宏，他則表示並無特別與某股東溝通。

令郭曉群票數被裁定無效的原因，源自康宏小股東朱曉燕在召開股東大會前夕入稟，質疑郭曉群購股來歷不正當，論點與康宏提告版本相似。有本地傳媒查得朱曉燕與吳榮輝地址相同，吳榮輝以事件已進入司法程序為由，拒絕回應與朱曉燕關係。

康宏從去年12月多名董事被廉署拘捕後，自行停牌至今，吳榮輝表示，要待新核數師羅兵咸永道查清數目才能復牌，「自己知自己事」，故不會定下死線迫羅兵咸盡快完成，此決定已與聯交所、董事會本身溝通，並獲支持。

吳又稱，本港監管機構必定手執有力證據才會拘捕疑人，眼見前任主席王利民仍然活躍網上，「香港有言論自由。始終是以前同事，唔好過，戥佢擔心」。下半年康宏舊員工將陸續進入審訊階段，吳榮輝稱已為職員安排心理輔導，及改變企業文化。

康宏執行董事冼健岷表示，今年計劃強化旗下獨立財務顧問數目，由現時約1300人增至2000人，到2019年增至3000人，且會汰弱留強，並非只是增聘人手，目標除了應屆畢業生、原任銀行的財務顧問，還包括在港升學的內地學生。公司已預留1億元作激勵計劃和招聘等；4月份康宏亦將推出新標誌，一改形象，但康宏名稱則不變。

另外，早前有內地投資者來港向康宏追討投資虧損賠償，冼健岷透露已與九成以上投資者和解，涉資2億元人民幣。