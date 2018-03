香港財經 時事脈搏

新地(00016)郭氏家族爭產案,郭氏家族長子郭炳湘質疑家族私產分配不公,去年向英國澤西島皇家法院(Royal Court of The Island Of Jersey)提出重新分配,惟被裁定全面敗訴,法院披露判詞,透露郭炳湘已就裁決提出上訴,案件將於5月在上訴法院審理。

判詞提到,法院認為,受託人可考慮向郭炳湘額外增加香港房產的配置,並盡量將三兄弟所獲的房地產比例相若,主要由於美國房地產價值升幅較香港少,故相信能緩和郭炳湘的感受。

法院又指,受託人所提出的分配財產方式屬合理的決定,除非香港法院認為郭炳湘能有資格獲更大比例的財產,以構成其15%的財產分配,則不能阻止受託人在信託基金中,向其分配額外資產。

法院亦表示,由於郭氏家族於香港知名度高,而且香港媒體已得悉案中很多細節並公開報道,認為將案件匿名將是毫無意義。

根據郭氏家族就滙豐管理的家族信託基金簽署的分配協議,郭老太郭鄺肖卿佔55%,三兄弟則透過揀選物業,各佔15%,其中郭炳湘選擇美國三藩市房地產,兩名弟弟則揀取香港和加拿大的地皮。

郭炳湘透過發言人表示,希望家族能夠和解,不用上法庭解決問題。發言人指,郭炳湘不贊成公開去年12月判詞,因在上訴期間,會造成不公,他亦留意到法庭譴責有人洩露判詞內容,認為此舉是不合法和藐視法庭,而且很多報道也不正確。