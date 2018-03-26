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今日 12:49 香港財經 時事脈搏

郭氏家族爭產案判詞公開 郭炳湘上訴

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新地(00016)郭氏家族爭產案，郭氏家族長子郭炳湘質疑家族私產分配不公，去年向英國澤西島皇家法院(Royal Court of The Island Of Jersey)提出重新分配，惟被裁定全面敗訴，法院披露判詞，透露郭炳湘已就裁決提出上訴，案件將於5月在上訴法院審理。

判詞提到，法院認為，受託人可考慮向郭炳湘額外增加香港房產的配置，並盡量將三兄弟所獲的房地產比例相若，主要由於美國房地產價值升幅較香港少，故相信能緩和郭炳湘的感受。

法院又指，受託人所提出的分配財產方式屬合理的決定，除非香港法院認為郭炳湘能有資格獲更大比例的財產，以構成其15%的財產分配，則不能阻止受託人在信託基金中，向其分配額外資產。

法院亦表示，由於郭氏家族於香港知名度高，而且香港媒體已得悉案中很多細節並公開報道，認為將案件匿名將是毫無意義。

根據郭氏家族就滙豐管理的家族信託基金簽署的分配協議，郭老太郭鄺肖卿佔55%，三兄弟則透過揀選物業，各佔15%，其中郭炳湘選擇美國三藩市房地產，兩名弟弟則揀取香港和加拿大的地皮。

郭炳湘透過發言人表示，希望家族能夠和解，不用上法庭解決問題。發言人指，郭炳湘不贊成公開去年12月判詞，因在上訴期間，會造成不公，他亦留意到法庭譴責有人洩露判詞內容，認為此舉是不合法和藐視法庭，而且很多報道也不正確。

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