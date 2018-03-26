香港財經

中原集團主席施永青表示，外圍環境轉變，對本港樓市的影響需半年至一年才會浮現。

施永青出席電台節目後稱，本港樓市走勢對經濟有滯後情況，本港樓市目前仍有需求，買家以港人為主，樓市會在高利息、經濟增長停止下才會出現調整。

他又指，早前估計樓價今年最多升一成，但他現時認為，樓價需視乎外圍形勢變化，相信今年樓價升幅或現放緩。

另一方面，對於美國主動提出針對中國產品徵收關稅，施永青認為，中美貿易摩擦升溫，對兩國經濟都有影響，而本港是外向型經濟，相信對本港進出口貿易都受影響。