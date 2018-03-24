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扶貧委員會今早召開高峰會，行政長官林鄭月娥稱，不介懷有人拿着數據批評政府「愈扶愈貧」。爭取低收入家庭保障聯席等十多個民間團體，下午召開聯合記者會，批評政府扶貧不力，稱林鄭月娥在扶貧高峰會上金句多多，但扶貧政策離地，看不到解決問題的決心。

團體批評，基層家庭十分在意政府「愈扶愈貧」，批評現時扶貧措施與扶貧線並無關連，稱現時貧窮線以住戶每月入息中位數的五成劃線，做法脫離現實，不能反映全部基層的狀況，亦難以監察貧窮情況及審視扶貧政策的成效，要求政府重新制定貧窮線及訂立扶貧目標。

團體又批評，林鄭月娥強調重視改善基層住屋問題，但卻沒有提出解決問題的新方法。全港關注劏房平台組織幹事陳穎彤指，在高峰會上要求將過渡性房屋納入政府政策，以及關注房協讓未補地價單位的業主，以低於市價優先分租房間給正輪候公屋人士的措施，認為應該整個單位出租。

陳穎彤引述林鄭月娥表示，如果房協經營不善，會考慮將整個單位出租，又指如果將過渡性房屋納入政府政策，會減少靈活性。她批評對方說法不合理，認為政府如果重視過渡性房屋，應擔當主導角色，投放資源，令更多人受惠。

此外，團體又要求政府，為綜援及職津制度等訂立恒常檢討時間表，在制定貧窮線時一併訂立扶貧目標；同時，保留現有N無津貼，以及將空置浪費的建築物及宿舍改建成過渡性房屋等。