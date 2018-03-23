香港財經

差餉物業估價署發表《香港物業報告2018》初步統計數字顯示，2018和2019年的私人住宅預測落成量分別為1.81萬個和2.04萬個，今明年合共3.85萬個。

其中，在2018年，49%的落成量將來自新界。按地區計，九龍城和荃灣將分別供應25%和17%新單位。在2019年，新界仍然提供最多新單位，佔總供應量的64%。按地區計，西貢和大埔將分別提供19%和16%。

差估署又提到，去年本港私人住宅的落成量增加22%至1.78萬個單位，當中54%位於新界，38%位於九龍，8%位於港島。按地區計，元朗、九龍城和西貢這三個地區提供最多新單位，佔落成量的58%。

金融管理局在去年5月，推出新一輪的物業按揭貸款宏觀審慎監管措施後，住宅物業市場的銷售出現輕微調整。全年而言，住宅物業市場大致保持暢旺，售價和租金年內均有增長。與第三季相比，第四季的售價和租金分別上升2.7%和1%。第四季私人住宅整體售價，較2016年同季上升13.8%，整體租金在同期亦上升8.2%。

寫字樓方面，差估署預計今年的新供應將微跌至18.1萬平方米，但在2019年將再回升至25.2萬平方米。其中，2018年甲級寫字樓的落成量將有17.8萬平方米，主要集中於東區和觀塘，佔預計供應量的77%。2019年甲級寫字樓落成量將有22.6萬平方米，沙田和觀塘合共提供65%。