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今日 11:35 香港財經

港滙續弱 港元1個月拆息兩連升

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港滙持續疲弱，繼續邁向7.85的弱方兌換保證水平，與供樓按息相關的1個月港元香港銀行同業拆息(HIBOR)續升至0.8618厘，連升兩日。

截至本港上午11時23分，港滙報7.8486，低見7.8487，再創2005年實施雙向兌換保證以來新低。

財資市場公會資料顯示，隔夜拆息按日升至0.0939厘。1星期及兩星期拆息分別報0.6782厘及0.7671厘。3個月息則升至1.1209厘。

長息上升，半年期報1.4632厘；一年期報1.8629厘。

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