香港財經 港股直擊

對於騰訊控股(00700)大股東、南非企業Naspers沽售最多近1.9億股，曾兩度迫宮要求Naspers分拆或沽售騰訊的瑞士日內瓦投資顧問公司AIM & R董事Albert Saporta回覆查詢時表示，Naspers減持是向正確方向邁出一小步。

Albert Saporta指出，如果Naspers將套現的現金以特別股息的方式分發予股東，並承諾定期減持股份，直至折讓大幅減少，相信會是更好的做法。

他又認為，減持的過程一旦開始，在折讓縮窄之前將不會停止。