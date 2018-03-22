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今日 17:44 港股直擊 香港財經

騰訊挫半成 資金捧購證博反彈

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騰訊(00700)去年純利大增逾七成，不過第四季網絡遊戲收入按季跌近一成，多家大行表示失望，拖累騰訊股價急挫半成。

騰訊輪證交投非常活躍，騰訊窩輪成交98億元，牛熊證成交15億元。騰訊正股、窩輪及牛熊證的成交佔大市總成交接近三成。

中銀國際股票衍生產品聯席董事葉滙豪表示，輪場資金蜂擁流入騰訊好倉博反彈。該行騰訊認購證獲約2000萬元資金流入。行使價由約508元至570元的認購證都有資金追捧。一隻行使價538元、7月到期的認購證獲接近900萬元資金流入，已接近全數沽清。

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