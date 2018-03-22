香港財經

長和系主席李嘉誠上周宣布退休，他接受《商業周刊》書面訪問時表示，當日台上宣布退休決定時，心情確有點起伏，內心觸動，想到很多人多年來對他的愛護及支持。離開長江中心時，大家都如常叫他「誠哥」，跟他揮手，得到大家的愛護及支持，很珍惜這種「成功」。

被問到經營事業的歷程，李嘉誠指出，進行投資，對個人來說只須考慮可承受的風險，但為公司投資，則是一種責任。他又稱，機會總是留給有準備的人，而他的投資方略一直是「好謀而成、不疾而速」，公司的原則則是「穩健中求進步」。

他在訪問中透露，在早年經營塑膠花工廠期間曾被一名客戶侮辱，於是作出人生唯一一次「拍枱」請走客人，但同時稱當時毫不擔心，因公司已有足夠現金流應付一切變動。

李嘉誠提到，當年經營塑膠廠時，常常警惕去檢視自己的「不可替代性」，而自己每天也在「做最壞的打算，做最好的準備」，因為能夠先想到「失敗」，深深明白保持足夠現金流至為重要。

樓市方面，李嘉誠認同現在本港樓價已與普羅市民的收入出現脫節，因此香港樓市需要多建公屋，讓市民不會因住屋問題而令生活出現困難。

他又稱，今時今日「做官不容易，做老百姓也不容易」，認為政府要做的就是滿足公共房屋的需要，若這方面做不好，是「打不開死結」。

對於顛覆性產業，李嘉誠提到，自己喜愛參與科技投資，窺探未來，很多創新的解決問題方法都能啟發他和公司。他表示，與年輕創辦人會面時，首要放下任何預設立場及摒棄陳規老套觀點，以他們的角度看事物，以開放的態度抓住及運用他們的「創新能量」，想辦法融入到成熟的模式及市場。

他又稱，合成生物經濟的大顛覆，將覆蓋各行各業，而且是無國界的。