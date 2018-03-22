香港財經

證監會主席唐家成表示，中國內地及新加坡並非本港上市的競爭對象，與美國才存在着競爭。

唐家成表示，國家歡迎科技公司回流A股市場，但需時修改法律，所以如果內地以中國預託證券(CDR)形式，吸引在海外上市的中資企業回歸A股，是無可厚非。他認為，這些企業在香港及中國上市將分別吸引不同投資者，可以同時進行，形容是雙贏。

至於同股不同權上市細節諮詢明日截止，唐家成表示，現時證監會首要任務，是推進上市制度改革，期望市場持份者盡快提交意見。

他稱，證監會及港交所會盡快分析及作出總結，以落實新的上市架構，吸引高質素的新經濟及高科技公司來港上市。他形容「時間是金錢」，很多地方已蜂擁推進這方面。

對於金發局建議本港容許企業名義的同股不同權架構，唐家成對此表示尊重，形容這是一個新概念。他不評論就這方面推出諮詢前，會否給予豁免，稱這屬於下一步工作，證監會與港交所會慢慢研究。

他補充道，暫時未討論新股通，最重要是盡快推動同股不同權、第二上市及未有盈利生物科技公司上市。他又說，不認為ETF通是不可行，強調仍在討論，需要處理程序。

另外，證監會早前叫停Black Cell在香港進行ICO活動，唐家成不評論個別事件，只表示ICO在香港推銷產品要受證監會監管，若未達到監管要求就要停止，又說證監會持續跟進無牌集資行為。