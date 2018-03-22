訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:36 港股直擊 香港財經 重要通告

中移動去年多賺半成 派息增

放大圖片

中國移動(00941)公布，截至去年12月底止全年盈利1142.79億元(人民幣‧下同)，按年增5.09%。每股盈利5.58元。EBITDA為2704.21億元，按年升5.35%。

中移動建議派發末期股息1.582港元，較2017年末期息1.243元，增27.27%，連同一般中期股息每股1.623港元，去年一般股息每股派3.205港元，按年增17.31%，全年利潤派息率48%。此外，中移動去年已派發上市20周年紀念特別股息每股3.2港元。

該公司表示，考慮公司整體財務狀況、現金流產生能力和未來發展的資金需求，公司將保持2018年利潤派息率穩定，力爭實現利潤派息率穩中有升。

期內，營運收入7405.14億元，按年增4.53%。其中，通訊服務收入6683.51億元，按年增7.21%；銷售產品收入及其他721.63億元，按年跌15.1%。

中移動去年4G客戶淨增1.14億戶，總數達到6.5億戶，4G滲透率73%。手機上網流量較上年增長121.3%，4G的ARPU為66.4元。

董事長尚冰在業績報告中表示，將積極推進「大連接」戰略，堅持創新驅動發展，以「四輪驅動」融合發展為着力點，在深化落實上下功夫，包括將強化業務份額根基、着力實現價值增長、大力促進業務協同，以及實施創新驅動發展。

下載港交所通告原文

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。