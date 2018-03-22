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今日 10:22 香港財經

美國加息 港滙再創優化聯滙後低

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美國聯儲局宣布加息0.25厘，港滙弱見7.8469，再創2005年實施雙向兌換保證以來新低。

截至本港時間早上10時14分，港滙報7.8462，低見7.8469。

金融管理局總裁陳德霖表示，美國加息後，港美息差擴濶，因此有更大誘因出現利息套利交易，港滙短期內將觸及7.85的弱方兌換保證，屆時金管局將會買港元沽美元，港元貨幣基礎收縮，為港元利率正常化提供條件。

他強調，金管局保證港滙不會弱過7.85水平，亦是聯滙制度設計及運作，籲市場毋須擔心。

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