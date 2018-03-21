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今日 18:32 港股直擊 香港財經

雅居樂今年銷售目標1100億 將推41新盤

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雅居樂(03383)主席兼總裁陳卓林指出，今年銷售目標1100億元(人民幣‧下同)，較去年銷售額897.1億元增長22.6%。去年新增746萬平方米樓面土地，貨值涉1300億元，累計土儲3410萬方米；今年會推出41個新盤。

陳卓林指出，今年投資開支預算600億元，其中500億元用於買地，其餘用作不同產業發展，若回籠資金充裕便會買多一些地，預計今年有720億元資金回籠。

他說，集團未來三年仍以地產業務為主，今後其他產業的貢獻比例會增加，希望在2019年或2020年佔比達30%，會重複之前分拆雅生活(03319)的模式，分拆四項產業，估計5年後地產業務仍佔整個集團業務貢獻的一半。

其中，建築工程及傢俬生意經營多年，已有100億元訂單，會通過收購合併進一步壯大，規模會較雅生活更大。而園林綠化環保業務也相對成熟，2019年會有明顯進賬；建築材料業務已舖排一年，現有幾十億元訂單；至於代建業務則是新成立不久，希望3年後發展成熟、做大產業後，再視需要及市場環境考慮分拆上市。

該公司近年不斷收購香港舊樓，其中位於鰂魚涌英皇道的兩幢舊樓已統一業權，陳卓林表示，該項目會有不錯回報，適合公司發展，有信心能旗開得勝。他稱，公司強項及重點仍在內地，如香港有合適規模及位置的地皮，未來數年會陸續加大投資，看好香港市場，並對旗下產品有信心。

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