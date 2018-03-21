香港財經 時事脈搏

有傳財政司司長陳茂波將就《財政預算案》推出補漏拾遺措施，向合資格低收入人士派發2000元，他今日出席一個午餐會時，未有就此作任何回應。有測量界代表問及，會否全免薪俸稅，陳茂波則笑言「我諗過唔到立法會」，他解釋目前退稅是基於在諮詢時，有中產反映壓力甚大，故就此作出調整，「大家都畀吓稅係開心嘅」。

陳茂波又透露，有評論人在他調整稅制後質疑，現時稅基甚窄，仍減少薪俸稅收入，猶如「調轉嚟行」，他強調調整後亦無收窄稅網，稅基亦無因而收窄，萬一出現逆境，要重新增加亦「完全有空間」。

有會計界代表質疑，目前稅基甚窄，但稅務小組對稅基着墨卻不多。陳茂波則明言稅基較窄是事實，但目前並非最急切問題，他憶述當年商品服務稅諮詢甚具爭議性，故政府短時間內亦已收回，「呢樣嘢agenda有，但優次方面排得唔高」。他形容現時社會氣氛難得平和，更須「做實質嘢」解決逼切問題，現時政府財政儲備高，若增加稅收，未必能得到社會理解。

有出席者問及，香港與內地財政、稅務均不一樣，如何能幫助香港企業融合大灣區政策，陳茂波則強調，大灣區日後發展有中央政府高度參與，相信可作協調，而過往一段日子間，內地亦逐漸出現便利港人措施；他引述曾有港人問及，若返內地工作可否按香港稅制交稅，陳茂波則稱尚在研究中，形容內地有其考慮，有大量研究工作須進行。