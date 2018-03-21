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今日 14:50 香港財經

劉怡翔:探索大灣區發展稅務融合方案

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財經事務及庫務局局長劉怡翔在立法會表示，政府明白業界就「一帶一路」及粵港澳大灣區發展倡議中，希望與內地及沿線國家在稅務上有更好融合，政府會密切留意相關情況，探索有否可行方案。

劉怡翔指，政府留意到工業界期望放寬稅務條例，令本港廠商可就境外生產工序中使用的機器和知識產權申領免稅額，惟在境外的生產工序，本身已毋須在本港交利得稅，因此不應提供免稅額。

他續稱，若放寛稅務條例，反而有機會令本港被視為鼓勵轉讓定價，即利用本港公司減少在外地應繳稅項，損害其他地區的稅務利益。

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