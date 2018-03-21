香港財經

金融發展局主席史美倫表示，互聯互通機制推出，有利增加本港資金流動，進一步增強香港國際金融中心地位。

史美倫在一個論壇致詞時表示，雖然本港受到多個內部及外圍不穩定因素影響，包括競爭增加、全球金融及經濟不明朗等，但認為所有地區都面對有關的問題。而本港擁有「一國兩制」優勢，既有來自內地支持，亦有司法獨立、廉潔政府及自由經濟體的優點，前景仍然光明，但強調同時亦面對挑戰，有需要轉型升級，保持經濟地位。

另外，史美倫又提到，「一帶一路」有助香港成為基建融資樞紐，而大灣區發展可以連接本港金融及內地的科技優勢，均為本港帶來機會。她認為，除了金融服務外，本港亦可以在大灣區內發展醫療、教育等相關服務。

她指出，本港政府致力推動綠色金融及金融科技發展，發行綠色債券及推動綠色金融認證，雖然香港在金融科技起步較遲，但仍然有一定優勢。而港交所(00388)上市制度的改革，說明香港持續增強競爭力。

期間，主持論壇的機管局主席蘇澤光，以下一任港交所主席介紹史美倫，並表示是大家都知道的事實。會後史美倫被記者追問時表示，不會作出回應。

港交所主席周松崗將於4月底股東大會後卸任，外界盛傳早前獲委任為港交所董事的史美倫將接任主席一職。