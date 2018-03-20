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今日 17:48 香港財經 港股直擊

花樣年冀2020年銷售目標達千億人幣

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花樣年(01777)主席兼首席執行官潘軍表示，今年合同銷售目標為300億元(人民幣‧下同)，冀至2020年可達1000億元，料今年將投放80至100億元作購地用途，目標增加1000億元貨值的土地儲備。

潘軍又提到，集團會把握大灣區機遇，加快推出大灣區項目及引入跟投制度，相信有助提升毛利率。

彩生活(01778)首席執行官唐學斌稱，預料今年用戶規模將「翻一番」，早前定下的戰略目標不變，冀2020年彩生活平台服務面積達25億平方米，今年物業管理面積估計將增加2.5億平方米。

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