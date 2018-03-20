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今日 17:27 香港財經 港股直擊

呂志和:有自住需求仍值得買 但炒賣則無謂

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嘉華國際(00173)去年投得一幅啟德地皮，而早前海航集團已向會德豐(00020)及恒地(00012)出售其持有的啟德地皮，被問到會否有興趣收購海航出售餘下的啟德地，主席呂志和表示，報章上對此已有大量報道，認為海航出售地皮作價屬商業決定，「賺少少十分合理。」他表示，目前尚未就購入或與其持有的地皮進行合作的事宜商討。

對於今年賣地計劃中，有多幅均是臨近舊啟德機場的沿海地，財務總裁林鋈鎏指，參考之前啟德地的中標價，估計區內項目落成每呎售價不少於2.3萬元，加上今年的啟德地皮位置更優越，相信各大發展商都肯定想分一杯羹，競爭料更為激烈。

被問到樓價高企令年青人難以上車，呂志和表示，若有自住需求仍值得去買，但炒賣則無謂，因此要量力而為。

他又稱，本港其實有不少地皮，如新界西北、東北、邊境區等，認為政府可以將農地、棕地拿出來發展；早前政府提及在貨櫃碼頭上蓋建住宅的可能性，反映政府正在積極找方法發展住宅，可更多在上述地區覓地建屋。

提到大灣區的發展，呂志和表示，大灣區幅員廣闊，內地高鐵發展迅速，因為大灣區是廣東省的一大商機，未來大灣區將會是創新產業發展重地，年青人應該趁現時仍在起步階段時，北上尋找機會或創業。

林鋈鎏指，集團在大灣區有不少項目，計及早前在江門新購入2幅可建樓面達28萬平方米的地皮，目前在廣州、東莞等地的總土地儲備達80萬平方米。

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