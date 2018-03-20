香港財經

全球營運多個住宅及商務物業網站REA集團公布「2018上半年香港房地產前景問卷調查結果，顯示近三成的港人深信「上車夢」於有生之年不能成真。

調查結果顯示，九成半受訪者認為現時香港樓價太高，同時近七成認為樓價將於未來6個月持續上升，預期樓價將平均上升接近一成；只有兩成受訪者計劃未來12個月內在港置業，當中置業預算的中位數超過600萬元。

四成未有物業的受訪者中，27%深信於有生之年沒有足夠能力在港購買住宅物業，亦有16%受訪者不打算於香港置業。

調查又顯示，未婚的受訪者當中，55%認為高樓價影響了他們的結緍計劃，其中更有34%受訪者直指離開香港，移民海外為另一選擇。

此名，有意或將會置業的受訪者當中，48%受訪者考慮以合理價錢購買「納米樓」，其中30%將用作自住；25%作為投資用途。

REA集團首席經濟師Nerida Conisbee表示，香港的樓市高企情況持續，短期內亦未見有明顯回落的趨勢。近年不少畢業生踏入社會後，將置業定為目標之一，但由於樓價太高，置業已變成他們的夢想。樓價高企將令有意置業者變得更加謹慎，此情況絕對值得關注。

調查是在今年1月29日至2月10日以網上問卷形式進行，並成功訪問1003名市民。