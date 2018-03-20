訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:24 香港財經

近三成港人深信上車夢有生之年不能成真

放大圖片

全球營運多個住宅及商務物業網站REA集團公布「2018上半年香港房地產前景問卷調查結果，顯示近三成的港人深信「上車夢」於有生之年不能成真。

調查結果顯示，九成半受訪者認為現時香港樓價太高，同時近七成認為樓價將於未來6個月持續上升，預期樓價將平均上升接近一成；只有兩成受訪者計劃未來12個月內在港置業，當中置業預算的中位數超過600萬元。

四成未有物業的受訪者中，27%深信於有生之年沒有足夠能力在港購買住宅物業，亦有16%受訪者不打算於香港置業。

調查又顯示，未婚的受訪者當中，55%認為高樓價影響了他們的結緍計劃，其中更有34%受訪者直指離開香港，移民海外為另一選擇。

此名，有意或將會置業的受訪者當中，48%受訪者考慮以合理價錢購買「納米樓」，其中30%將用作自住；25%作為投資用途。

REA集團首席經濟師Nerida Conisbee表示，香港的樓市高企情況持續，短期內亦未見有明顯回落的趨勢。近年不少畢業生踏入社會後，將置業定為目標之一，但由於樓價太高，置業已變成他們的夢想。樓價高企將令有意置業者變得更加謹慎，此情況絕對值得關注。

調查是在今年1月29日至2月10日以網上問卷形式進行，並成功訪問1003名市民。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。