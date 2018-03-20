香港財經

內地擬接納海外上市的科技企業回國，以CDR(中國預託憑證)形式掛牌，迎接新經濟及同股不同權公司。港交所(00388)行政總裁李小加祝賀內地有此突破，又認為內地愈開放，香港愈能長足發展，情願兩地「齊齊考高分」。

自從內地公開有意招攬科企回國後，網易、百度、京東、阿里巴巴等多家龍頭紛表示有興趣回A。李小加不擔心會令香港改革制度後，反而無人問津，他有信心香港對內地企業「既有家的溫暖，又有世界的自由」，吸引力不減，籲別杞人憂天。但企業決定上市地考慮眾多，港交所亦不可能要求企業必須來上市。

香港修改上市規則，接納同股不同權、中概股第二上市，預期4月底完成修例並接受上市申請，李小加出席瑞信論壇時透露，香港雖沒有監管機構主動選擇第一家標的企業的傳統，但港交所有意在不妨礙程序公義的情況下，協助有潛力的優質企業加快上市，前提是該企業要按時盡快交齊資料。

新加坡交易所亦在趕工進行改革，接受同股不同權公司第一上市，又出言質疑香港證監會受內地影響。李小加稱，港交所只瞄準美國、中國為香港的「基準市場」，參考中美做法，取長補短，「就只有這兩個基準，還要多說嗎？」

至於年初宣布將推出的A股衍生品，李小加稱，正與內地監管機構商討發行時間，他雖希望今年內推出，但未有定案。「新股通」則需時令人理解、認同是大好事，故港交所仍在爭取，料不會今年進行，他相信亦不會等得太久。

他又指，香港亦仍在致力爭取沙地阿美IPO，他有信心即使不是IPO時來港，沙地阿美明白香港市場對它重要，終會落戶香港。