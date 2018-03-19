香港財經

財匯局改革的條例草案繼續在立法會審議，多家機構建議新的財匯局擴大規管範圍，總攬所有由核數師審閱的上市公司文件，而不限於草案所述的年報、上市文件、反收購、非常重大收購文件。

財匯局主席潘祖明同意上述意見，以免市場混淆不同的上市文件由哪個監管機構審閱，擴充職能亦不會令財匯局成本大增。現時政府建議新的財匯局2019年中投入運作時，每年經費9900萬元，潘祖明指出，此預算是參考規管職能相若的英國做法，但擴權後是否需增聘人手，就要視乎營運後是否需要增加查核上市公司核數工作的次數，他強調不會將英國一套照搬到香港。財匯局本身對於經費來源、攤分比例亦持中立態度。

會計業界憂慮政府建議的最高罰則1000萬港元，對中小型事務所負擔太重。潘祖明指出，將就判處罰則發指引，會保證將考慮被罰的事務所財政狀況寫入指引，務求不令該行陷入財困，亦考慮混合使用非金錢性質的處罰，例如吊銷牌照或勒令有條件執業等。他補充，英國財匯局罰款無上限、美國罰款上限1800萬美元(約1.4億港元)，但只有少於10%英美個案被罰逾1000萬港元的港版上限。

潘祖明指，無法評論《草案》能否如期在2019年8月起生效，局方希望愈快愈好，現時正「幾手準備」迎接新財匯局誕生。

財匯局重申，香港必須有獨立的審計監管機構，才有資格申請成為「獨立審計監管機構國際論壇成員」(IFIAR)及「歐洲委員會監管等效資格」(EC Equivalence)，與國際競爭對手如英、美、澳、星等地看齊。前者要求財匯局有穩定、足夠資金來源，後者則必須要求財匯局由非執業會計師主理。現時《草案》建議新的財匯局內仍然有執業會計師坐鎮，意味即使《草案》以原型通過，香港僅能申請IFIAR資格，而不能取得歐洲委員會監管等效資格。