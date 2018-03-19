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國泰貨運宣布，與醫藥品包裝供應商va-Q-tec展開新的合作關係。

va-Q-tec提供被動式保溫貨櫃，可讓醫藥產品在運送期間，保持所需的指定溫度超過5天，能為空運藥品的顧客提供更多的解決方案。

國泰貨運服務總經理劉爾修表示，很榮幸與va-Q-tec合作，為顧客直接提供創新的運輸方案。

英國va-Q-tec全球夥伴經理Will Staddon稱，很高興可以與國泰貨運合作，為恒溫物流市場作出貢獻。雙方合作意味着va-Q-tec在主要醫藥領域的持續發展。