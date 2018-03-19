香港財經

港滙持續低迷，港元拆息則全線上升。

截至本港下午12時20分，港滙報7.844，曾低見7.8441，再創2005年雙向兌換保證推出後新低。

據財資市場公會資料顯示，與供樓按息相關的1個月港元香港銀行同業拆息(HIBOR)續升至0.7972厘，連升7個交易日，是近1個半月高；隔夜拆息則升至0.0614厘。

1星期及兩星期拆息分別報0.2643厘及0.5736厘。3個月息報1.0805厘。

長息方面，半年期報1.4011厘；一年期報1.7596厘。