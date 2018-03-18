香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波在電台節目上表示，今年《預算案》其中一個重點，是發展經濟及創造就業，而發展創科就是其中一個主要措施。

他指出，創新科技是發展多元化經濟的核心，今年《財政預算案》為此預留了500億元。其中，約200億元會用於發展第一期港深創新科技園，預計不久將來會成為香港的創科中心，將本港的金融及專業服務、深圳的創科生態及廣東的高端製造業相結合，配合大灣區發展。



陳茂波認為，吸引和培育人才是成功的關鍵，預留100億元建設醫療科技和人工智能創新平台，吸引更多著名科研機構來港。