訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:15 香港財經 時事脈搏

陳茂波:發展創科是創造就業措施之一

放大圖片

財政司司長陳茂波在電台節目上表示，今年《預算案》其中一個重點，是發展經濟及創造就業，而發展創科就是其中一個主要措施。

他指出，創新科技是發展多元化經濟的核心，今年《財政預算案》為此預留了500億元。其中，約200億元會用於發展第一期港深創新科技園，預計不久將來會成為香港的創科中心，將本港的金融及專業服務、深圳的創科生態及廣東的高端製造業相結合，配合大灣區發展。

陳茂波認為，吸引和培育人才是成功的關鍵，預留100億元建設醫療科技和人工智能創新平台，吸引更多著名科研機構來港。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。