香港財經

證監會企業融資部執行董事何賢通引述數據稱，2013至2016年間，共61家新股來自建築業，其中30%截至去年底已轉換控股權，有跡象提示建築行業屬啤殻高危。何又稱，若把關不力，未有收入的生物科技公司很容易成為啤殻溫床。

同場出席證監會監管論壇小組討論的港交所(00388)上市主管戴林瀚回應稱，市場失當行為只佔少數，他亦歡迎證監會前置式監管，然而他關注過度監管的風險與監管不足不相伯仲，若扼殺真實營商需要，香港競爭力將被削弱。戴又補充，新股申請實行雙重存檔制，證監會同樣有權決定。

戴林瀚續指，該三成迅速轉手的建築股，數字上只有17家，其中7家提出全面收購、9家公司的新主是從公開市場吸納股份，提醒數字背後有更多故事。

小組主持、證監會非執行董事高育賢又提出，聯交所2016年發出的指引信點明的「啤殻七宗罪」猶如名存實亡，隨後有不少具殻股特徵的公司仍可上市。

戴林瀚認為，指引信已減少啤殻，以他了解，保薦人主動推卻不少具殻股特徵的新股保薦生意，而且所謂啤殻操作已變得複雜，時間攤長，難以即時檢視，監管者難以估計企業下一步盤算。即使設下其他殻股標準，例如若上市費用佔集資額七成以上、輕資產，甚至如同場的股評人David Webb建議，將每宗非常大宗收購都當作新上市申請，以杜絕借殻上市，都會帶來寒蟬效應。