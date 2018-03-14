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今日 12:36 港股直擊 香港財經 重要通告

國泰航空連蝕兩年 去年虧損12.59億

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國泰航空(00293)連續兩年虧損，截至去年12月底止全年虧損擴至12.59億元，2016年為虧損5.75億元。每股虧損32仙，派息0.05元。

期內，收益972.84億元，按年增4.89%。去年客運收益664.08億元，按年減少0.8%；貨運收益239.03億元，按年增19.1%。

國泰去年燃油成本311.12億元，按年增11.3%。當中燃油對沖虧損63.77億元，按年減少24.59%。

主席史樂山表示，航空業的根本性結構轉變，於去年繼續令旗下航空業務面對充滿挑戰的營運環境，因此集團實施企業轉型計劃，務求令業務更精簡及靈活，成為更具實力的競爭者。集團去年重點為改善收益和控制成本確立了良好的基礎、架構和策略，並於下半年取得明顯進展。

他稱，去年影響表現的因素大致與2016年相同，客運市場的可運載量過剩，導致國泰與其他航空公司之間競爭激烈，並使大部分主要航線的收益率持續受壓。期內，油價上漲，但燃油對沖虧損減少。企業轉型計劃的正面成果於年內後期開始顯現，集團業務亦受惠於貨運業務表現強勁、美元轉弱以及頭等及商務客艙需求改善。

史樂山表示，今年的首要工作是實行企業轉型計劃，改變集團的工作方針，以便更有效地控制成本，藉此進一步加強客運業務。集團深信這方面的努力會取得滿意的成果，亦期望乘客收益率的下滑，隨着全球經濟情況改善而放緩，從而利好客運業務。貨運業務前景樂觀，集團將充分把握全球貨運市場增長的機遇。

他亦重申，燃油成本增加導致營業成本上升，對業績構成不利影響，但強調燃油對沖虧損正在減少。

下載港交所通告原文

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