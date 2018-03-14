今日 12:12
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香港財經
國泰航空(00293)公布，截至去年12月底止全年虧損擴至12.59億元，2016年為虧損5.75億元。每股虧損32仙，派息0.05元。
期內，收益972.84億元，按年增4.89%。
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中午急吐395點 科技股兩極
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